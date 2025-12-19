Sequestrati e rapinati in casa. Paura a Canepina per una coppia di coniugi, legati da due uomini incappucciati che poi hanno svaligiato la loro abitazione. È successo ieri mattina all’alba in località Piangoli al confine con Soriano nel Cimino.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti pare che la donna intorno alle 6 sia uscita di casa per gettare l’immondizia quando si è trovata davanti due malviventi a volto coperto. I due, dopo averla minacciata, l’hanno costretta a rientrare in casa. Qui hanno immobilizzato lei e il marito, pare legandoli insieme impedendo così loro di chiedere aiuto.

I ladri a quel punto hanno avuto tutta la libertà e il tempo di cercare e sottrarre dalla casa gli oggetti di valore, quindi si sono dati alla fuga. Al momento non si conosce l’entità del bottino. I due coniugi, fortunatamente, non sarebbero rimasti feriti. Dato l’allarme, sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per risalire ai malviventi. Non si sa se oltre ai due, ci sia stato un terzo complice mentre pare che non siano state armi.