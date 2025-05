Verifiche, pattugliamenti e posti di controllo. L’attività della polizia di Stato, intensificata nell’ultimo mese per le festività di Pasqua e per i ponti legati alle ricorrenze dell’Anniversario della Liberazione e della Festa del Lavoro, si inquadra nell’ambito di un ampio dispositivo di sicurezza predisposto dal questore di Viterbo per incrementare la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Nel capoluogo, oltre alla quotidiana attività di prevenzione garantita dalla presenza degli equipaggi della squadra volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono stati effettuati servizi straordinari finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza nelle aree del centro storico con l’obiettivo di proteggere la cittadinanza anche dai reati di natura predatoria quali furti, scippi e rapine. Nelle giornate caratterizzate da un maggior afflusso di visitatori anche per il concomitante svolgimento di importanti manifestazioni come la kermesse di San Pellegrino in Fiore a Viterbo e la Fiera delle macchine agricole a Tarquinia, sono stati garantiti specifici servizi di vigilanza e nel centro storico del capoluogo pure la presenza del camper della Polizia di Stato. Complessivamente nell’intero periodo gli operatori della Polizia di Stato hanno controllato oltre 800 persone e circa 300 veicoli procedendo anche alla contestazione di numerose infrazioni al Codice della Strada.

Tanti i cittadini stranieri controllati per verificare la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale. L’Ufficio Immigrazione, sulla base dei riscontri emersi dai controlli, ha proceduto a notificare quattro decreti di espulsione ad altrettanti cittadini extracomunitari risultati non in regola con le norme sul soggiorno.

Le attività delle Volanti nel settore del pronto intervento hanno portato all’arresto di quattro persone, alla denuncia in stato di libertà di altre nove e all’esecuzione di una misura del Divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un soggetto responsabile di violenza domestica. Tre le sanzioni amministrative contestate dagli agenti per ubriachezza molesta con due ordini di allontanamento emessi in conformità alla normativa sul decoro urbano.

Parallelamente la divisione anticrimine, in relazione a quanto emerso dal lavoro sul territorio nei confronti delle persone ritenute socialmente pericolose, ha provveduto all’emissione di 35 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno, 3 Daspo Willy destinati a soggetti che si sono resi responsabili di gravi intemperanze in aree pubbliche o in prossimità di locali pubblici, 5 avvisi orali del questore e 5 ammonimenti per violenza domestica.

Intensificata e preziosa l’opera svolta dalla polizia stradale per garantire la sicurezza della circolazione particolarmente intensa in queste settimane complice anche l’inizio della bella stagione. Gli equipaggi hanno pattugliato le principali arterie della provincia, assicurando il contrasto ai comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità degli utenti della strada.

Nello specifico sono stati effettuati servizi di contrasto all’eccesso di velocità con un totale di 34 infrazioni contestate e 314 punti patente decurtati, accertamenti per verificare l’eventuale abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti alla guida nei confronti di 380 veicoli e 490 persone (198 verificate con l’ausilio dell’etilometro) con 4 denunce in stato di libertà. Durante altri controlli sono state ritirate 6 patenti di guida e altre due sequestrate perché risultate non genuine. Sono stati anche rilevati 16 incidenti stradali gravi di cui uno con esito mortale.

Non è mancata, infine, l’attenzione della Squadra Mobile al contrasto alla violenza di genere con l’esecuzione di due misure cautelari agli arresti domiciliari, due divieti di avvicinamento alla parte offesa e un divieto di ritorno, nonché allo spaccio di sostanze stupefacenti con 3 arresti in flagranza e relativo sequestro di droga, una denuncia in stato di libertà e 3 sanzioni amministrative per uso personale.