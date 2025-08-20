PHOTO
Quella di Ferragosto è stata una settimana intensa i carabinieri della Compagnia di Tuscania che hanno intensificato ulteriormente i controlli straordinari del territorio con l’obiettivo di garantire la fruibilità delle ferie estive dei cittadini nelle zone marittime del litorale viterbese.
Ai servizi hanno partecipato anche unità cinofile di Santa Maria di Galeria contribuendo fattivamente ad infrenare l’utilizzo di sostanze stupefacenti da parte dei giovani villeggianti.
I controlli hanno riguardato anche la zona di Canino.
Qui, in particolare, una persona arrestata per non aver ottemperato alle prescrizioni della pena sostitutiva degli arresti domiciliari.
Sempre a Canino i carabinieri hanno denunciato a piede libero due cittadini tunisini per soggiorno illegale nel territorio nazionale.
Altri due giovani insieme a un cittadino rumeno sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti.
Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura di Viterbo per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.