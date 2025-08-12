LADISPOLI – Puntuale, oggi alle 10, è scattata nel commissariato di via Vilnius la riunione operativa tra tutte le forze dell’ordine. Un incontro interforze per pianificare le misure di sicurezza in vista della notte di Ferragosto e non solo: anche per questi giorni in cui solitamente la città si riempie di turisti. La task force contro i falò in spiaggia è stata già annunciata e rafforzata da un’ordinanza specifica del sindaco ladispolano, Alessandro Grando, che prevede il non ingresso sulle spiagge in determinati orari. Ma non sarà la unica azione di prevenzione sul territorio. Verranno avviati controlli nei locali sia per la musica ad alto volume che per l’abuso di alcol, soprattutto per ciò che riguarda i minori. Pattuglioni nelle aree strategiche e poi blitz contro i campeggiatori abusivi. Al vertice presieduto dal dirigente della Polizia di Stato, Fabio De Angelis, hanno preso parte il maresciallo Sara Venuti per Carabinieri, il maresciallo Cristian Vitale per la Capitaneria di Porto, il luogotenente Massimo D’Amiano per la Guardia di Finanza, il comandante Danilo Virgili per la Polizia Locale e il sostituto commissario Gianluca Di Pietrantonio per la Polizia Stradale. Sarà un servizio ad alto impatto e molto collaborativo tra tutte le forze in campo come emerso in queste ore, finalizzato a garantire il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica. L’obiettivo di questo incontro è stato quello di coordinare le forze in campo per prevenire e contrastare i reati tipici della notte di Ferragosto e nei giorni a ridosso della festa, fenomeni che ogni anno rischiano di mettere a repentaglio la sicurezza e il decoro del litorale.

