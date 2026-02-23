CERVETERI – È stato battezzato “Alto impatto interforze” ed è la task force messa in piedi negli ultimi giorni per contrastare l’odio fenomeno della movida selvaggia, soprattutto nel fine settimana. Per questo gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di via Vilnius, coordinati dalla Questura di Roma, con l’ausilio della Guarda di Finanza e della Polizia Provinciale, hanno avviato posti di blocco, controlli a persone e macchine, blitz nei locali. Massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi delle forze dell’ordine. Complessivamente sono state identificate 309 persone, di cui 28 con precedenti penali. Controllati oltre 100 veicoli attraverso 12 posti di controllo predisposti nei punti ritenuti strategici del territorio. Agenti e militari hanno contestato diverse contravvenzioni al codice della strada. Per quanto riguarda l’attività di polizia amministrativa, sono state sottoposte a ispezione quattro attività commerciali, con due multe elevate a seguito delle irregolarità riscontrate, tra cui quella del personale non in regola e questioni legate alla sicurezza. Sono stati effettuati anche accertamenti in piazze e aree periferiche. L’operazione – è stato spiegato - rientra nei servizi straordinari disposti per rafforzare la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, garantendo una presenza coordinata e visibile sul comprensorio. Controlli di questo tipo dovrebbero scattare nel prossimo fine settimana anche a Ladispoli, città dove spesso si sono registrati di notte episodi gravi tra risse e disordini tra giovani.

©RIPRODUZIONE RISERVATA