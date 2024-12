TOLFA - Il prossimo weekend, sabato 5 e domenica 6 si terrà a Tolfa la "Sagra del Tartufo", una due giorni di gusto e allegria promossa dal Rione Sughera. Il presidente Alessio Vannicola e i suoi daranno vita a questa manifestazione dedicata a uno dei prodotti più pregiati del territorio, ossia il tartufo nero; è un omaggio allo “scorzone”, la varietà di tartufo che cresce naturalmente in molte aree dei Monti della Tolfa.

Il 5 e il 6 luglio, all’interno della Villa Comunale di Tolfa, torna la Sagra del tartufo organizzata dal Rione Sughera in collaborazione con il Comune di Tolfa e la Pro Loco locale.

La Sagra del tartufo, nata con l’obiettivo di promuovere il territorio di Tolfa, attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici locali, è diventata negli anni un evento imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi nell’aroma e nel gusto inconfondibile di questa eccellenza culinaria. Sarà un fine settimana tra prelibatezze del territorio, musica e divertimento per tutta la famiglia.

Durante la sagra, a partire dalle 20, sarà possibile gustare lo scorzone in svariate declinazioni, secondo la cucina tradizionale tolfetana: pasta al tartufo, uova con tartufo e dolci tipici; è previsto, inoltre, un menù per vegetariani e per bambini. Sarà presente l’azienda agricola “Prospera Tartufi” con l’esposizione e la vendita di prodotti al tartufo.

Venerdì alle ore 21, presso l’anfiteatro della Villa Comunale, verrà trasmesso su maxischermo uno dei quarti di finale degli Europei. Alle 22:30 seguirà il concerto degli Audio Magazine: una eccezionale band che propone musica di qualità rivolta a giovani e famiglie, coniugando ritmi latini a sonorità pop e rock; proporrà un repertorio di brani originali della band (Tornerai, Cambierò, E Facciamo mattina) così come grandi successi italiani e internazionali. Il gruppo è composto da Kicco Careddu (batteria), Lamine Mbaye (percussioni), Vittorio Longobardi (basso), Enriquez Sotgiu (percussioni e voce), Andrea Cardillo (chitarra e voce) e Francesco Carusi (tastiere e voce). Fatevi travolgere dal ritmo.

Sabato alle ore 21, presso l’anfiteatro della Villa Comunale, verrà trasmesso su maxi schermo uno dei quarti di finale degli Europei. A seguire, alle 23 avrà inizio il Dj set con la migliore musica dance/commerciale e ci si immergerà nello Schiuma e Color Party in un’esplosione di schiuma, colori, musica e divertimento.

Domenica alle 16.30 il Rione Sughera, insieme all’ASD Tolfa Calcio, organizza il "Memorial Gabriele Ferlicca"”, un torneo di calcio balilla a coppie presso l’Unione Sportiva Tolfa in largo Donatori del Sangue.

Per info e prenotazioni contattare 076693474 o tramite Whatsapp 3476913068 o 3293568534

