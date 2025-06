CERVETERI - «I giudici hanno riconosciuto la validità del rilascio dei condoni, la correttezza del calcolo degli oneri concessori e anche la legittimità dell'atto d'obbligo predisposto dal Comune». Esulta il sindaco Elena Gubettio per la sentenza del Tar relativamente ai condoni edilizi nella zona di Campo di Mare. «La sentenza entra nel merito tecnico - prosegue la Gubetti - confermando che il calcolo dei due contributi richiesti è stato effettuato in maniera precisa e coerente con le norme, sulla base di criteri chiaramente stabiliti nella Delibera di Consiglio n. 80/2023. Ogni contestazione dei ricorrenti, anche sul coinvolgimento di altri soggetti, è stata integralmente respinta», prosegue ancora Gubetti. «Siamo veramente orgogliosi di aver portato a termine anche quest’ultimo tassello di una vicenda durata oltre 60 anni che era quello del rilascio dei condoni di Campo di Mare. Ma la conclusione di quell’iter – decidere come e quanto chiedere ai cittadini – non era affatto un passaggio scontato: ha richiesto competenza, determinazione e soprattutto coraggio politico, perché toccava il cuore di una delle questioni più complesse e sensibili del nostro territorio. Noi abbiamo scelto di assumerci quella responsabilità e di concludere il percorso, arrivando finalmente a rilasciare i condoni e a dare certezza a tanti cittadini, che oggi possono regolarizzare la propria abitazione», ha aggiunto ancora Gubetti. «In questi mesi oltre 40 condoni sono già stati regolarmente pagati e rilasciati, e adesso tutti i cittadini che da oltre 60 anni attendevano la definizione delle proprie pratiche potranno finalmente regolarizzare i titoli abitativi delle loro case, con la certezza che nessuna ombra né dubbio potrà più mettere in discussione la legittimità degli atti rilasciati», ha concluso.

