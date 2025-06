ALLUMIERE - Tutto pronto ad Allumiere per accogliere la finale dell’ottava edizione del Concorso Internazionale di Composizione per Marce “Città di Allumiere”, che si svolgerà sabato 14 giugno 2025 alle 16 nella suggestiva cornice del Palazzo Camerale. Un evento musicale di alto livello che nel corso degli anni ha conquistato una rilevanza sempre più significativa nel panorama internazionale, attirando l’attenzione di compositori, maestri e appassionati da tutto il mondo. Ideato nel 2011 dal maestro Rossano Cardinali e promosso dall’associazione Amici della Musica di Allumiere, il concorso è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per la musica per banda, grazie anche al sostegno del Comune di Allumiere, della Scomegna Edizioni Musicali, della Fondazione Ca.Ri.Civ. e della Regione Lazio.

L’associazione organizzatrice, guidata dalla presidente Stefania Cammilletti, è al lavoro da mesi per garantire una manifestazione curata in ogni dettaglio, insieme al direttore artistico Maestro Marco Somadossi, figura di spicco nel mondo della composizione per fiati. Insieme a lui siederanno nella giuria anche il Maestro Antonio Barbagallo, direttore della Banda della Marina Militare, e il Maestro Federico Agnello, docente di Composizione e Strumentazione per Orchestra di Fiati presso il Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo. La giuria sarà chiamata a valutare i brani delle due categorie in gara, A e B, e a individuare i vincitori che, come da tradizione, saranno pubblicati dalla prestigiosa casa editrice Scomegna Music. Il momento più atteso sarà l’assegnazione del Trofeo “Rossano Cardinali” alla composizione che avrà ottenuto il punteggio più alto complessivo tra entrambe le categorie, un riconoscimento che porta il nome del fondatore del concorso e che rappresenta il culmine del percorso di selezione. Oltre ai premi ufficiali, una menzione speciale sarà attribuita a due lavori, uno per ciascuna categoria, dai musicisti della Banda Amici della Musica di Allumiere, protagonisti e sostenitori della manifestazione fin dalle sue origini. Il concorso rappresenta per Allumiere non solo un momento di altissimo valore artistico, ma anche un’occasione per rafforzare la propria identità culturale e ospitare visitatori, musicisti e giurati in un’atmosfera di grande partecipazione e passione.

