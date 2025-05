CERVETERI – Il Gruppo Bandistico Cerite torna a suonare e lo fa con i ragazzi della scuola Salvo D’Acquisto. Dopo il successo riscosso il giorno di San Michele Arcangelo al Granarone, scatta il secondo appuntamento di chiusura del percorso didattico concertistico, che vede protagonisti i musicisti cerveterani ma anche e gli studenti dell’istituto comprensivo.

Domani alle 17:30 lo show parte nel cortile del plesso. "Concerto a Scuola", questo lo slogan dell’evento diretto dal maestro Augusto Travagliati e dalla professoressa Lucrezia Palmitessa, coordinatrice del progetto. «Un progetto molto importante direi – commenta Francesca Cennerilli, assessore alla Cultura del comune di Cerveteri - finanziato dalla Regione Lazio che consente ai giovani della Salvo D’Acquisto di avvicinarsi alla meravigliosa arte della musica e che dopo il successo riscosso nel primo appuntamento al Granarone è pronto a bissare con questo secondo pomeriggio in musica, un linguaggio universale che unisce ed è capace di mandare messaggi sempre ricchi di significato».

Dopo un anno di studio, gli studenti sono pronti ad esibirsi, ma non da soli, ma insieme ai musicisti e musiciste professionisti del Gruppo Bandistico Cerite. «Un concerto – prosegue Cennerilli - che rappresenta anche una speranza per la musica della nostra città, la speranza che in un futuro questi ragazzi possano essere coloro che porteranno avanti la tradizione della banda. Al maestro Augusto Travagliati, alla professoressa Lucrezia Palmitessa, alla dirigenza scolastica e ovviamente a tutti i ragazzi i miei complimenti».

