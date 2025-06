LADISPOLI – Un nuovo Palasport, un sogno concreto, Un “Pala Ladislao” affianco all’attuale Pala Sorbo. Palazzo Falcone ha partecipato al bando “Sport e Periferie 2025” presentando il suo progetto da oltre 3 milioni di euro. L’annuncio lo ha dato il sindaco. «Sono lieto di comunicare – sostiene Alessandro Grando - che la nostra giunta ha approvato la documentazione necessaria per partecipare all’avviso». La volontà dell’amministrazione comunale dunque è quella di realizzare questa importante opera sempre in via delle Primule. «Questa struttura – aggiunge Grando - potrà rispondere concretamente alla crescente richiesta di spazi da parte delle associazioni sportive locali. Una domanda che continua ad aumentare a dimostrazione del fatto che lo sport a Ladispoli è in piena crescita, anche grazie al nostro impegno nel potenziare e diversificare l’offerta di impianti sportivi». L’edificio avrà una pianta rettangolare di 50 x 35 metri, per una superficie utile lorda di 1.750 metri quadri, comprensiva di area spogliatoi e servizi. Il costo complessivo è di 3 milioni di euro, di cui 2,4 milioni richiesti a finanziamento e 600mila euro coperti con fondi comunali. «Il Pala Ladislao – specifica Stefano Fierli, consigliere delegato ai rapporti con le Federazioni sportive - sarà idoneo a ospitare numerose discipline, tra cui pallacanestro, baskin, calcio a 5, pallavolo, pugilato, danza ritmica e artistica, danza sportiva e arti marziali. Il dialogo costante con le federazioni ci conferma la necessità di strutture adeguate a sviluppare le discipline sportive a livello locale e ospitare eventi ufficiali. Il Pala Ladislao, insieme al PalaSorbo, potrà rappresentare un punto di riferimento per l’intero comprensorio, offrendo spazi all’altezza degli standard federali e incentivando la crescita di nuove collaborazioni». Parola anche al delegato comunale allo Sport. «Con il Pala Ladislao, potremo contare su una struttura moderna, versatile e inclusiva – conclude Fabio Ciampa -, capace di ospitare eventi e attività sportive di ogni livello. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto nella predisposizione della candidatura. Attendiamo con fiducia l’esito della selezione affinché l’impianto possa diventare presto una realtà al servizio dei giovani di Ladispoli».

