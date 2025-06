LADISPOLI – Un festival dei vichinghi come non si era mai visto sul litorale. Scatterà dal 27 al 29 giugno una tre giorni di festa tutta da vivere nell’area esterna del bosco di Palo Laziale. È il primo “Drakkar Viking Fest”, organizzato dal comune di Ladispoli e dalla Pro Loco. Ricchissimo il menù. Combattimenti, concerti, spettacoli col fuoco, prove di forza, il tiro con l’arco e il lancio dell’ascia e dei coltelli. Si parte venerdì 27 alle 14 con la cerimonia inaugurale e l’allestimento dei campi storici. A seguire la conferenza “Il cane nella storia: la relazione con i popoli antichi” che verrà ripetuta più volte. Poi combattimenti e band musicali fino a mezzanotte, con musica rigorosamente a tema. Oltre all’area food e al mercato tematico, chi varcherà la soglia della zona dei vichinghi sarà immerso in un’atmosfera speciale dove poter osservare da vicino l’armamento dei “guerrieri”, la lavorazione col cuoio, la tintura storica e poi spazio anche alla spiritualità e alla magia. Sabato 28 si entrerà nel vivo con i duelli veri e propri degli uomini del nord, il wargames e la grande battaglia di campo che partirà alle 15. In serata i soliti concerti di Cisalvikings e Ragnarock e alle 23.15 “Nordiske Helte e Carantos: il funerale vichingo e lo spettacolo col fuoco. Ad animare ancora l’originale kermesse dj Scorpion. Infine combattimenti e balli anche domenica. La tre giorni all’insegna dei vichinghi porterà in città tanti turisti nella zona sud della città in una location suggestiva mentre i protagonisti arriveranno da tutta Italia pronti a far rivivere la cultura vichinga in un weekend magico per adulti e bambini.

