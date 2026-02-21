Sono riusciti a farla franca i malviventi che, ieri, hanno messo a segno un furto in una villa di della frazione di San Martino. Il furto si è consumato nel tardo pomeriggio di venerdì 20 febbraio, quando i ladri sono entrati in azione in via del Colle, portando via alcuni gioielli. Secondo quanto si è appreso, i malviventi si sarebbero introdotti nella villa tra le 18 e le 20, approfittando dell’assenza dei proprietari e del calare del buio. Una volta all’interno, avrebbero rovistato nelle stanze riuscendo ad impossessarsi di alcuni monili di bigiotteria, per poi dileguarsi prima del rientro dei padroni di casa.

A fare la scoperta sono stati gli stessi proprietari, che, tornati nell’abitazione, si sono accorti dell’intrusione e hanno immediatamente allertato i carabinieri. I militari sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini utili a risalire ai responsabili. Nei giorni scorsi altri furti e tentativi di effrazione sarebbero stati segnalati anche in diverse zone di Viterbo, in particolare nel quartiere Pilastro e nell’area del Murialdo, alimentando la preoccupazione tra i residenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA