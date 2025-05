CIVITAVECCHIA -Vincenzo Lisi è il nuovo presidente della Cna di Civitavecchia. Titolare della V.L. Autocenter, è stato eletto nel corso dell’assemblea degli associati, che si è svolta martedì nella sede locale dell’Associazione.

“L’incontro è stato molto partecipato – dicono Attilio Lupidi e Alessio Gismondi, rispettivamente segretario e presidente della Cna di Viterbo e Civitavecchia – e ha rappresentato l’occasione per confrontarci su temi di attualità e di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio. Sono state inoltre indicate le priorità e tracciate le linee programmatiche da seguire”.

Insieme a Lupidi e Gismondi – che in passato ha ricoperto lo stesso ruolo di Lisi – era presente anche Luca Fanelli, responsabile Area nuove imprese della Cna di Viterbo e Civitavecchia.

Lisi ha manifestato tutta la propria disponibilità ad accogliere le imprese e supportarle per migliorare la crescita del settore dell’artigianato a 360 gradi.

“Al nuovo presidente – concludono Gismondi e Lupidi – un grande in bocca al lupo e gli auguri di buon lavoro da tutta la Cna”. La sede della Cna di Civitavecchia si trova in via Palmiro Togliatti, 7. Telefono 0766.546882, mail civitavecchia@cnaupav.it.

