CIVITAVECCHIA – La Regione Lazio ha attivato l’allertamento di Protezione civile per vento: dalle prime ore di giovedì 2 ottobre e per le successive 24 ore sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale ha valutato allerta gialla per vento su tutte le zone del Lazio. Gli enti sono invitati ad attivare le fasi operative previste dai piani di Protezione civile.

Per Civitavecchia e l’area portuale si raccomanda attenzione negli spostamenti, in prossimità di moli e lungomare e per eventuali strutture esposte alle raffiche. In caso di necessità, riferimento alla Sala Operativa Regionale (803 555) e informazioni aggiornate su bollettini e allertamenti regionali; contatti del Centro Funzionale Regionale (800 276 570).

L’avviso meteo è stato emesso dal Dipartimento nazionale di Protezione civile (n. 25069 del 1° ottobre 2025). Ulteriori aggiornamenti saranno resi noti sui canali istituzionali.

