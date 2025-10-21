BAGNOREGIO – Nasce il Centro Astra Zarina, firma storica nella mattina di questo lunedì 20 ottobre 2025 di un protocollo d’intesa tra la nuova realtà e il comune di Bagnoregio. Americani e civitonici insieme per dare vita a un luogo d’incontro, studio, confronto e crescita. Un ambiente di apprendimento continuo, tra tradizione e futuro, che guarda fedelmente all’azione e alla testimonianza di Astra Zarina e del marito Tony Costa, dove possa continuare a vivere il loro rispetto e legame profondo con Civita di Bagnoregio.

La parola messa al centro è «collaborazione». «Siamo entusiasti del ritorno di un’organizzazione che pone al centro educazione, creatività, interazione, inclusione, rispetto e scambio culturale – così il sindaco di Bagnoregio Luca Profili -. Come comune ci siamo e vogliamo sostenere mettendo a disposizione di questo gruppo di lavoro spazi importanti e dare supporto nei modi che riterremo più opportuni. Ancora una volta, come lo è stata a partire dagli anni Settanta, la figura di Astra si rivela essere un ponte tra Civita e gli Stati Uniti, ma soprattutto un enzima formidabile per quella conoscenza autentica e quella lezione pedagogica indispensabile per la tutela e valorizzazione del patrimonio del nostro borgo». Il centro è guidato da un board, composto da statunitensi e italiani, le cui figure di riferimento del consiglio direttivo sono state individuate, per un primo mandato, in Alan Razak e Luca Costantini. Sono stati loro a firmare il protocollo d’intesa con il sindaco Profili. «Siamo felici dell’azione di servizio a Civita e alla sua comunità che è l’obiettivo cardine del Centro Astra Zarina – dichiarano Razak e Costantini -. Il primo progetto concreto è il supporto al progetto estivo dell’Università di Yale, diretto dalla professoressa Norma Barbacci, che ogni anno porta pensatori e studenti creativi a Civita.

La presenza costante di studenti è quello che avevano immaginato Astra e Tony con il loro impegno dall’inizio». Il Centro è già al lavoro per organizzare, nella primavera e nell’autunno 2026, a Civita due workshop internazionali di design in collaborazione con Thomas Lehman di DesignMashup. E andrà a collaborare con il progetto degli studenti di Architettura della Sapienza, esperienza consolidata negli anni, coordinato dal professor Giovanni Attili. Nel consiglio direttivo siederà anche un rappresentante indicato dal Comune di Bagnoregio e funzionerà attraverso dei comitati di lavoro. Il Centro Astra Zarina è dedicato a rafforzare i legami tra i molti studenti, amici e sostenitori di Astra e Tony e la comunità di Civita. Questi rapporti, costruiti, rafforzati e rinnovati per decenni, continuano ancora oggi: molti tornano a Civita, luogo di forti emozioni, apprendimento e ricordi affettuosi. Un patrimonio di conoscenze e umanità messo come base di partenza ideale per realizzare quella visione inclusiva, creativa, educativa e culturale che Astra e Tony hanno concepito e voluto lasciare come loro eredità.

