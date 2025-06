CIVITAVECCHIA – Rendere agibili gli accessi a terrazza Guglielmi, Porta Livorno, Pirgo, lungoporto Gramsci, Museo, viale Garibaldi – in particolare la scalinata senza possibilità di scendere se non deviando sul manto stradale – e altri siti, realizzando rampe o installando montacarichi o piccoli ascensori sempre facilmente fruibili, H24. E ancora aumentare il numero dei parcheggi per disabili, in particolare nella zona centro/marina e realizzare passerelle per sedie a rotelle sulla spiaggia del Pirgo e fornitura di carrozzine per disabili apposite per spiaggia e bagno al mare.

Sono le richieste contenute nella petizione “Ci sono anche io” promossa da Marco Luciani e che verrà portata, domani e sabato, a piazza Fratti e alla Marina, per raccogliere quante più firme possibili per una città a misura di tutti e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel Comune di Civitavecchia. La petizione è indirizzata al sindaco Piendibene e al consiglio comunale tutta, per chiedere di rendere la città più vivibile, anche e soprattutto per le persone con disabilità fisica e per le persone anziane con limitazioni di motilità.

«Vi prego di aiutarci firmando questa petizione – è l’appello di Luciani – diamo vita ai disabili con accessi funzionanti».