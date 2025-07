CERVETERI – I produttori etruschi sbarcano in Campidoglio. E vengono premiati nel “Concorso Enologico Internazionale Città del Vino”. Una grande soddisfazione per la cantina Belardi e per quella dei Tre Cancelli, affiancati dalla sindaca Elena Gubetti. L’evento nazionale, che ha visto protagonista assoluta la città di Cerveteri, è arrivato alla sua 23° edizione e si è svolto a Siena dal 6 all’8 giugno. Alla kermesse hanno partecipato ben 1.500 produttori di vino provenienti da tutta Italia e da 11 nazioni estere. Record di medaglie per la famiglia Belardi che è tornata a casa con quattro medaglie. Due ori nelle categorie “Moscato Rapito” e “Vermentino Radiante” ma anche due argenti. Nello “Chardonnay Incanto”, inerenti i Vini vulcanici e nel “Cesanese Regale” (vini vulcanici rossi). «Non so che dire, è una grande emozione per me essere qui – racconta Michele Belardi, giovane produttore cerveterano – e soprattutto un onore rappresentare la mia città». Una medaglia d’oro anche per la cantina Tre Cancelli di Liborio De Rinaldis, che ha conquistato la giuria con il Vermentino “Alsyum” nella categoria Vini vulcanici. Entrambe la cantine avevano partecipato al Vinitaly di Verona.

Le premiazioni sono avvenute alla presenza del ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. «Una grande soddisfazione – commenta Elena Gubetti – aver raggiunto questa splendida cornice della sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Felice poi che la nostra città sia stata protagonista grazie a due produttori locali che si sono distinti tra tanti, conquistando ben 5 medaglie. Ricevere questi ambiti premi conferma ancora una volta che stiamo andando nella giusta direzione, perché il concorso non gratifica solo i produttori, ma anche i sindaci dei comuni coinvolti, riconoscendo l’importanza del legame tra vino, territorio e comunità. Chi produce vino e ci regala prodotti di altissima qualità, compie ogni giorno un lavoro fondamentale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA