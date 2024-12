ALLUMIERE - Oggi pomeriggio ad Allumiere appuntamento imperdibile con l'associazione "Amici della Musica" che, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla sua costituzione ha pubblicato il libro: "Amici della Musica di Allumiere 1973-2023".

Appuntamento per tutti oggi alle 18 presso la Sala Nobile del Palazzo Camerale, dove verrà presentato dall'Associazione Amici della Musica di Allumiere un prezioso libro che riassume i primi 50 anni di attività dalla sua nascita. La pubblicazione vede la luce grazie al sostegno del Comune di Allumiere, della Fondazione Ca.ri. Civ., della Regione Lazio e della ditta FI.MA.srl.

"Il lavoro di ricerca è stato lungo e faticoso. Ricomporre mezzo secolo di vita che praticamente ha visto come protagonisti la quasi totalità delle famiglie di Allumiere non è stato facile - spuega Stefania Cammilletti presidente dell'associazione Amici della Musica di Allumiere - ci siamo aiutati con locandine, articoli di giornale, foto e tanti ricordi per ottenere questo prodotto che testimonia l'importanza della nostra associazione, non solo dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista sociale. Attraverso lo studio della musica si sono strette amicizie, si è fatto gruppo compatto, si è cresciuti insieme. Ancora oggi la nostra associazione è una splendida realtà del paese, un valore aggiunto". La presidente Stefania Cammilletti sottolinea poi che: "Con questo libro si vogliono ricordare e ringraziare tutti coloro che ne hanno fatto parte, non solo i musicisti, ma ogni persona che in base alle proprie attitudini, alle proprie capacità e al proprio tempo si è dedicata a titolo del tutto gratuito alla crescita degli Amici della Musica". Il libro "Amici della Musica di Allumiere 1973-2023" è dedicato al Maestro Rossano Cardinali: "Proprio lui - prosegue la presidente Cammilletti - mi diede i suoi appunti, affidandomi l'incarico di portare alla luce questa creatura. Abbiamo iniziato dal lontano 1973, trovando una inesauribile fonte di notizie dal libro di Riccardo Rinaldi, uno dei soci fondatori, insieme a Vincenzo Frezza, Umberto Profumo e tanti altri".

Con enorme soddisfazione gli Amici della Musica di Allumiere presentano al pubblico questo libro "alla presenza di tutte le autorità del territorio, di tutti i sindaci che sin dalla costituzione dell'associazione, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno - continua Stefania Cammilletti - ci saranno i vari presidenti della nostra associazione che si sono succeduti e tutti gli amici che da sempre ci sono vicini. Vogliamo condividere questo momento con l'intera comunità". La presidente Stefania Cammilletti poi conclude: "Al termine della presentazione saremo felici di scambiarci ricordi e sensazioni e di brindare insieme davanti ad un elegante buffet offerto dagli Amici della Musica".