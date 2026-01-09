TARQUINIA - L’Università Agraria di Tarquinia apre il nuovo anno con i conti in ordine. La giunta esecutiva nella riunione di fine anno ha approvato lo schema di bilancio previsionale 2026. «Una relazione importante per la programmazione delle attività dell'Università Agraria, con numeri economico-finanziari oltre le aspettative per un ulteriore sviluppo produttivo dell'ente», affermano dalla giunta.

«Con l'approvazione del bilancio di previsione 2026 possiamo iniziare il nuovo anno con tutti i conti a posto - ha spiegato il presidente Alberto Riglietti - lavorare con un’armonia amministrativa che è ormai la normalità rispetto agli anni precedenti. Ringrazio gli assessori, i consiglieri, i tecnici e tutti gli uffici per il grande lavoro svolto che ha portato a notevoli risultati a vantaggio della nostra comunità». ©RIPRODUZIONE RISERVATA