Una vasta porzione dell’area situata sulla destra dell’ingresso principale del cimitero di San Lazzaro è stata transennata e interdetta.

Il provvedimento è scattato oggi pomeriggio in via precauzionale per possibili problemi strutturali che riguarderebbero una loggia interna.

Sulla copertura sarebbero stati riscontrati avvallamenti evidenti, mentre nei locali sottostanti si notano segni di umidità.

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie della polizia locale mentre le verifiche tecniche necessarie a valutare la stabilità della struttura e l’eventuale pericolo per i visitatori sono state affidate ai vigili del fuoco.

Saranno decisi nelle prossime ore eventuali interventi. Intanto sembra che il problema non sia nuovo. Le criticità sarebbero già state oggetto di segnalazioni in passato e non si esclude che nei mesi scorsi siano stati effettuati sopralluoghi, anche con l’ausilio di una piattaforma elevatrice.