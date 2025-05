CERVETERI – A Cerveteri, sabato 3 e domenica 4 maggio, torna l’iniziativa solidale dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) con le Erbe Aromatiche in Piazza Aldo Moro. I volontari, guidati da Adele Prosperi, consigliera comunale e storica attivista dell’associazione, offriranno un kit composto da due piante aromatiche – come rosmarino, salvia, timo e origano – in cambio di una donazione di 12 euro. L’obiettivo è raccogliere fondi per la ricerca scientifica e per il sostegno alle persone colpite da questa malattia cronica e ancora incurabile.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia attività di sensibilizzazione dell’AISM, una delle principali realtà europee dedicate alla lotta contro la sclerosi multipla. Solo lo scorso marzo, grazie alla campagna “Bentornata Gardensia”, sono stati raccolti 1400 euro in una sola giornata. I fondi raccolti verranno devoluti all’associazione tramite bonifico bancario, con trasparenza documentata anche sui canali social e media locali.

La sclerosi multipla, che colpisce quasi 3 milioni di persone nel mondo – di cui 140mila in Italia – si manifesta spesso tra i 20 e i 40 anni, con una prevalenza tripla tra le donne rispetto agli uomini. Sebbene non esista ancora una cura definitiva, la ricerca ha reso disponibili trattamenti in grado di rallentarne il decorso. L’iniziativa delle Erbe Aromatiche è un gesto concreto per contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da SM, unendo sensibilizzazione e solidarietà. Come sottolinea Adele Prosperi, Cerveteri si conferma ancora una volta una comunità generosa e partecipe.