CERVETERI - «Si rafforza il legame tra Cerveteri e Almuñécar». Parola del sindaco Elena Gubetti che nei giorni scorsi si è recata nella città gemellata. Obiettivo: «Creare connessioni con i cittadini degli altri Paesi Europei per far nascere vera solidarietà e alleanze fra i nostri popoli e più che mai importante in questo particolare contesto storico. In un periodo caratterizzato da guerre e conflitti in tutto il mondo, è fondamentale tenere alti i valori dell’amicizia e della cooperazione tra paesi. Il viaggio è stata anche l'occasione per rincontrare, con estremo piacere, gli studenti di Almuñécar che come qualcuno ricorderà, lo scorso luglio, a causa di un imprevisto avevano perso il volo aereo per il ritorno in Spagna e che avevamo ospitato in Comune per la notte. Una grande festa nella loro scuola ci accolto per ringraziare tutta la città di Cerveteri per essersi occupata di questi 40 ragazzi durante una brutta avventura». Il viaggio è stata anche l'occasione «per costruire nuovi progetti di scambio fra le nostre scuole per dare ai ragazzi la possibilità di fare esperienze importanti di crescita».

©RIPRODUZIONE RISERVATA