CERVETERI - «Storie che non si possono e non si debbono perdere, ma tramandare e affidare alla coscienza nazionale come un insegnamento. Storie di eroismo e di sofferenza, di morte e di vita, di stoicismo e di santità. Un grande inno di italianità e di libertà». Così il consigliere Salvatore Orsomando torna a ricordare l'appuntamento in programma sabato 7 febbraio in sala Ruspoli in occasione del Giorno del Ricordo. Dal 6 al 10 febbraio sono in programma una serie di appuntamenti che avranno come fulcro una mostra tematica curata da Riccardo Parisi, spazio di riflessione e approfondimento. «L’apertura - proseguono gli organizzatori - venerdì 6 febbraio, sarà affidata a un convegno di alto profilo istituzionale, con la partecipazione di autorevoli esponenti del panorama politico nazionale e regionale. Tra gli ospiti, il senatore Roberto Menia, promotore della legge istitutiva del Giorno del Ricordo, la cui presenza rappresenta un forte richiamo al valore civile e istituzionale di questa commemorazione. Sabato 7 febbraio la rassegna proseguirà con la proiezione del film Red Land – Rosso Istria, opera intensa e coraggiosa che restituisce voce e volto a una tragedia spesso taciuta. L’iniziativa è promossa dall’Associazione BuuuBall, madrina della rassegna, da sempre impegnata nella diffusione della memoria storica attraverso il linguaggio della cultura e del cinema. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle giovani generazioni: lunedì 9 e martedì 10 febbraio gli studenti di alcuni istituti del territorio incontreranno testimoni diretti ed esuli, vivendo un momento di confronto autentico e profondo. Una vera e propria lezione di storia contemporanea, capace di andare oltre i libri, per trasformare la memoria in coscienza e responsabilità».

GUBETTI: «UNA DELLE PAGINE PIU’ DOLOROSE, BUIE E DRAMMATICHE DELLA STORIA D’ITALIA»

«Ai piedi della targa commemoratica deporremo un omaggio floreale per far sì che gli orrori del passato non si ripetano e affinché ciò che è stato non venga mai cancellato». Ad annunciarlo è il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti che ha voluto ricordare il Giorno del Ricordo come «una delle pagine più dolorese, buie e drammatiche della storia d’Italia». «Vogliamo onorare il sacrificio di migliaia di civili e militari torturati e uccisi nelle foibe dalle milizie di Tito alla fine della Seconda guerra mondiale - ha aggiunto Gubetti – L’umanità non può permettere il ripetersi di simili tragedie, specialmente oggi, mentre siamo costretti ad assistere a nuovi, drammatici scenari di guerra nel mondo».

«Il nostro impegno è diffondere tra i più giovani la verità storica sull’esodo giuliano-dalmata, affinché siano loro i costruttori di pace del futuro, per un mondo libero dalla violenza e dall'ingiustizia», ha concluso il sindaco.