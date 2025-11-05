CERVETERI - «Apriremo un terzo asilo comunale». Ad annunciarlo è la sindaca, Elena Gubetti, all’indomani della votazione del progetto esecutivo avvento in giunta. Individuata l’area: il nido verrà costruito in via Passo di Palo. Il Granarone ha ottenuto un contributo economico dal Pnrr da un milione e 400mila euro. Parallelamente è quasi ultimata la realizzazione dell’asilo nella frazione di Cerenova (in foto), opera anche questa finanziata dal Pnrr, quindi a costo zero per le casse del municipio. Gli operai stanno tinteggiando e rifinendo l’edificio che rappresenta un importante potenziamento nei servizi per l’infanzia del territorio. Questa località vede infatti crescere costantemente il numero di residenti, soprattutto tra le giovani famiglie. «Un traguardo direi molto importante – aggiunge Gubetti – la struttura di via Passo di Palo accoglierà ben 60 bambini, perciò sarà ancora più grande di quello esistente “Gino Strada” di via Salvatore Ferretti dove ci sono 30 bambini. Senza dimenticare che stiamo per consegnare alla città un altro nido a Cerenova da 40 posti: colorato, moderno e accogliente. È stato progettato per rispondere ai più alti standard di comfort energetico e benessere, offrirà spazi ampi e moderni, favorendo un ambiente sicuro e stimolante per i più piccoli. Ci abbiamo lavorato molto e ringrazio per questo l’assessore alle Opere pubbliche, Matteo Luchetti e tutti i dirigenti e funzionari del nostro comune». Il taglio del nastro dovrebbe avvenire entro la fine del 2025. Solitamente il piano accoglie i bambini residenti nel comune di Cerveteri o che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nello stesso territorio, e che abbiano un’età compresa tra 3 mesi e i 3 anni non ancora compiuti entro l’anno educativo in cui si effettua l’iscrizione.

