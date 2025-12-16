TARQUINIA - Sabato 20 dicembre 2025, alle 10,30, nella sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia, si terrà la cerimonia di consegna degli attestati di merito agli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti. L’iniziativa rappresenta un importante momento di riconoscimento pubblico dell’impegno, della costanza e dei risultati raggiunti dai ragazzi e dalle ragazze, valorizzando il merito e il ruolo fondamentale dell’istruzione nel loro percorso di crescita. Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco Francesco Sposetti, l’assessora alla Pubblica istruzione Sara Corridoni, altri esponenti dell’amministrazione comunale e i dirigenti scolastici, ai quali sarà data la parola nel corso dell’incontro. Con questa iniziativa, il Comune di Tarquinia rinnova il proprio sostegno al mondo della scuola e ai giovani che si sono distinti per eccellenza nel loro percorso di studi, augurando loro un futuro ricco di soddisfazioni.

