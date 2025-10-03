CERVETERI - La Parrocchia e la comunità di Cerenova si preparano a celebrare San Francesco d’Assisi e, quest’anno più che mai, la ricorrenza porta con sé un messaggio di pace e speranza «di cui il mondo ha bisogno», è il messaggio del primo cittadino etrusco. Domani pomeriggio tantissimi eventi dedicati all’incontro. Alle 17 previsto l’arrivo della Staffetta Ecologica, simbolo di pace e speranza che attraverserà diverse comunità parrocchiali, portando un messaggio di unità e vicinanza. Alle ore 18 la Santa Messa e la processione accompagnata dal Gruppo Bandistico Cerite che delizierà il pubblico con tanti brani musicali. Alle 20 la "Cena del Poverello", momento di convivialità e amicizia aperto a tutti quanti. A seguire alle 21 lo spettacolo "Forza, venite gente! Shalom Remake", musical sulla vita di San Francesco a cura del Ministero di Arti della Comunità Cattolica Shalom. «Invito tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni per San Francesco, - ha dichiarato la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti – un momento prezioso per rafforzare i legami della nostra comunità. Ringrazio naturalmente don Bernardo per il suo impegno e la dedizione con cui guida la parrocchia di Cerenova. Un pomeriggio speciale per celebrare insieme San Francesco d’Assisi e vivere i valori di fraternità, solidarietà e pace».

