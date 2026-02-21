SUTRI - Arriva un altro risultato concreto per Sutri: il Comune di Sutri ha ottenuto un contributo di 97.469,00 euro dalla Regione Lazio, destinato a interventi di riqualificazione e potenziamento dei servizi nell’area di Piazza Bamberg. Lo annuncia il sindaco Matteo Amori.

«A questo finanziamento regionale - spiega il primo cittadino - abbiamo affiancato 55mila euro di risorse comunali, una scelta precisa e voluta per rafforzare il progetto e garantirne la piena realizzazione. Credo che intercettare fondi esterni sia fondamentale, ma ancora più importante sia dimostrare la volontà di investire direttamente sul territorio con risorse proprie».

«Questo traguardo - aggiunge Amori - rappresenta l’ennesima conferma di un metodo amministrativo che punta su progettazione seria, partecipazione ai bandi e risultati tangibili. Non si tratta di casualità, ma di un lavoro costante che continua a produrre opportunità e investimenti per la comunità. Un ringraziamento sentito va all’assessora ai lavori pubblici Maria Caccia, che ha seguito con attenzione e competenza tutte le fasi del bando. Continueremo a lavorare con determinazione perché ogni occasione disponibile si traduca in opere, servizi e sviluppo reale per la città», conclude il sindaco.

