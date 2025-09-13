FIUMICINO - La recinzione esterna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Paolo Baffi” di Fiumicino, nel tratto che affaccia su via Ambrosini, presenta evidenti segni di cedimento strutturale.

Per motivi di sicurezza QUINDI , l’area interessata è stata immediatamente delimitata al fine di prevenire rischi per studenti, personale scolastico e cittadini che transitano nella zona. L’assessore ai Lavori pubblici Giovanna Onorati è intervenuta sulla questione: «È necessario un intervento tempestivo.

Ho provveduto a inviare una formale richiesta al dirigente del settore Lavori Pubblici dell’Area Metropolitana di Roma Capitale, ente competente per l’edificio scolastico, affinché si intervenga al più presto con i lavori di messa in sicurezza».

L’assessore ha inoltre evidenziato come la tutela della sicurezza degli studenti e della comunità scolastica resti una priorità assoluta per l’Amministrazione comunale: “Siamo certi che l’Area Metropolitana risponderà con la consueta attenzione e rapidità, mettendo in atto le misure necessarie per garantire la stabilità della recinzione e la protezione della struttura scolastica».

