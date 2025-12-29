S. MARINELLA – Il coordinatore del circolo locale della Lega Giuseppe Maddaloni, gioisce per l’importante risultato ottenuto dalla Regione, di aver fatto attivare l’illuminazione notturna del castello di Santa Severa. «Un risultato importante frutto del gioco di squadra – dice Maddaloni - grazie alla nostra consigliera Laura Cartaginese ai nostri assessori regionali Pasquale Ciacciarelli, Simona Baldassarre e al sottoscritto, una delle nostre proposte è diventata realtà, l’illuminazione dello splendido castello di Santa Severa. Un intervento che rappresenta la valorizzazione del nostro patrimonio monumentale, culturale e museale, con un impegno economico concreto da parte della Regione Lazio. Finalmente il castello di Santa Severa sarà illuminato come merita. Un segno tangibile di attenzione e rispetto per la nostra storia e per il territorio». ©RIPRODUZIONE RISERVATA