CIVITAVECCHIA – Giornata di festa oggi alla caserma “Fortunato Bonifazi” per la celebrazione di Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco. Il comando cittadino ha voluto condividere questo appuntamento con la comunità, aprendo le porte a due scolaresche delle scuole primarie, accolte dal personale in servizio.

I bambini hanno potuto salire sui mezzi operativi, osservare da vicino camion e attrezzature e ascoltare il racconto diretto dei Vigili del fuoco sul loro lavoro quotidiano e sulle diverse tipologie di intervento, dai soccorsi in caso di incendio alle emergenze legate al maltempo.

Nel corso della mattinata, alla presenza del personale operativo, amministrativo e delle loro famiglie, don Cono Ferringa ha celebrato il tradizionale momento di benedizione in onore di Santa Barbara. Molto sentita anche la partecipazione dei vigili del fuoco in pensione, segno di un legame che va oltre il servizio attivo e che conferma il senso di appartenenza alla “famiglia” dei Vigili del fuoco.

