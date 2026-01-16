S. MARINELLA – Proteste da parte della presidente del comitato cittadino per il diritto alla casa Stefania Abbatiello, che se la prende con l’ingegner Mereu dell’Ater di Civitavecchia in merito a rapporti con un inquilino delle case popolari di via Elcetina. La presidente prende carta e penna e scrive all’ingegnere. «Egregio ingegnere Mereu, siamo venuti a conoscenza che lei parla di vicende riguardanti le utenze elettriche con chi non ricopre nessun ruolo istituzionale. In poche parole lei ha riferito all’inquilino, anche lui degli alloggi popolari, che le aveva posto una domanda cioè se noi avessimo pagato la corrente elettrica di cantiere utilizzata fino ad oggi. Premetto che noi paghiamo una integrazione sulla bolletta di affitto per i servizi resi e ciò non è dipeso da noi il non poter usufruire dell'utenza diretta anzi, noi siamo stati privati per anni del bonus relativo agli sgravi fiscali, ma per i vostri ritardi. Pertanto gradiremmo che si facesse chiarezza in merito, ma con i diretti interessati e non attraverso terze persone. Pronti sempre a difenderci con tutti i dovuti mezzi legali».

