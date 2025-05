S. MARINELLA – Torna a far sentire la sua voce, la presidente del Comitato cittadino per l’emergenza abitativa, che si dice disgustata dall'operatore dell’Ater di Civitavecchia e denuncia “che sono più di 15 giorni che la cabina elettrica è attiva nel complesso delle case popolari di Via Elcetina – afferma la Abbatiello - ma dei contatori ancora non se ne parla. Quindi gli altri otto assegnatari che da tre anni attendono di entrare nelle proprie abitazioni, ancora stanno aspettando. Inoltre ci sono ancora due alloggi liberi che devono essere assegnati alle prime due famiglie che sono nella graduatoria stilata dal Comune a novembre del 2024 e con l’andar del tempo, alla fine di questo mese, ci sarà la rimodulazione della graduatoria e sinceramente non so’ se ci saranno dei cambiamenti, visto che l’ingegner Mereu, l’assessore D’Emilio e il signor Di Costanzo stanno facendo delle manovre. Inoltre Ater non sta attivando il decreto sicurezza nei riguardi di chi la stava truffando dopo la storia della vendita di una casa popolare. Avevo fatto una segnalazione in cui dicevo che era stato eretto un muro senza autorizzazione. Nonostante ciò il muro sta ancora lì, non è stato demolito anche se l’assegnatario lo ha fatto per aumentare la cubatura del proprio alloggio. Tutte cose segnalate ad Ater ma che, ad oggi, non hanno avuto alcun riscontro, quindi sollecitiamo le istituzioni ad intervenire altrimenti mi vedo costretta a denunciare”.