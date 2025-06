Acqua che filtra nei muri e che sta provocando disagi nelle abitazioni: è la situazione denunciata dai residenti delle case Ater di via Oder 19, che più volte hanno provato a segnalare la criticità ma senza risultato.

Le colonne d’acqua, in particolare al secondo e terzo piano, sono intasate, e i residenti segnalano che da aprile i “numeri di contatto della manutenzione Ater non sono più attivi – spiegano i residenti – . Stiamo mandando e-mail agli indirizzi indicati sul sito, ma anche qui nessuno risponde da mesi».

Ad essere coinvolti sono diversi alloggi e gli inquilini, tra i quali due persone con invalidità, che sono preoccupati per i danni già creati «che aumenteranno se nessuno interviene».

Abbiamo chiesto lo spurgo delle colonne in cucina e in bagno – proseguono – e c’è acqua anche nel locale dei contatori».

«In tutto se non sono più attivi i numeri per segnalare o contattare l’Ater, chi altro dovremmo mai chiamare? E’ fondamentale avere un recapito a disposizione per ogni tipo di emergenza”.

Oltre alle infiltrazioni d’acqua, i residenti denunciano anche altre criticità «l’erba non viene tagliata, siamo invasi di immondizia, che comportano un rischio sanitario con l’arrivo di animali come i topi».

La situazione di disagio è aggravata dalla costante paura di allagamenti, e il grido d’allarme dei residenti è quello di una risoluzione tempestiva.

