La Casa del Vento di Bagnoregio gremita per l’incontro con il professor Giulio Tremonti, che ha presentato il suo ultimo saggio “Guerra o Pace”. Un pubblico attento e numeroso ha infatti preso parte all’evento, che è stato introdotto dal sindaco Luca Profili e dal deputato Mauro Rotelli, e moderato dal professor Luigi Di Gregorio, docente di Comunicazione politica all’Università della Tuscia.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di alto spessore culturale e politico, in cui il noto economista si è confrontato con il pubblico su alcune delle principali sfide che il mondo contemporaneo si trova ad affrontare: a partire dalla crisi della globalizzazione fino all’emergere di nuovi equilibri geopolitici, passando per il ruolo dell’Europa nel contesto internazionale e la certezza che l’Italia sia un Paese “benvisto all’estero grazie alla sua stabilità politica”, ha detto.

Tremonti, con la sua consueta chiarezza e profondità analitica, ha offerto una lettura personale ma lucida delle dinamiche globali, sottolineando la necessità di una nuova visione politica che sappia affrontare i mutamenti in atto con realismo, ma anche con speranza e coraggio.