Paura venerdì mattina in via della stazione a Soriano nel Cimino quando un uomo ha rischiato la vita per un principio di incendio. L’uomo, infatti, aveva acceso un fuoco per bruciare le sterpaglie nel proprio terreno quando, forse a causa del vento, le fiamme si sono propagate rapidamente, generando una densa colonna di fumo che gli ha impedito di mettersi in salvo. In zona erano presenti due carabinieri che allertati dalle grida d’aiuto dell’uomo, sono intervenuti e lo hanno soccorso.

I militari, dopo aver affrontato il fumo e le alte temperature, sono riusciti a raggiungere l’anziano e a portarlo al sicuro.

Nell’operazione di salvataggio entrambi, però, sono rimasti intossicati dal fumo e sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.