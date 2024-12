Il generale di divisione Ugo Cantoni, nuovo comandante della Legione carabinieri Lazio, ha visitato il Comando provinciale di Viterbo.

Ad accoglierlo mercoledì pomeriggio, il colonnello Massimo Friano, comandante provinciale, insieme al personale della sede, ai comandanti delle Compagnie dipendenti, nonché ad una rappresentanza dei comandi di Stazione, dei reparti speciali presenti sul territorio e del personale in congedo della sezione Associazione nazionale carabinieri di Viterbo. Il Generale Cantoni ha colto l’opportunità per rivolgere un sentito augurio di serene festività natalizie a tutti i presenti. Un messaggio che, in questo periodo dell’anno, assume un valore ancora più significativo. Il Generale ha infatti ricordato a tutti i militari, di ogni ordine e grado, l’importanza di dedicarsi alla propria dimensione personale e umana, suggerendo di sfruttare le festività natalizie come momento di riflessione e per trascorrere del tempo con i propri affetti e la propria famiglia. Un invito che sottolinea l’importanza dell’equilibrio tra la vita professionale e quella privata, ancor più in un contesto come quello attuale, dove l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine è cruciale per la sicurezza della comunità.

Durante l'incontro, il generale Cantoni ha anche ribadito la centralità del lavoro svolto da ogni uomo e donna del Comando di via De Lellis che opera quotidianamente sul territorio della giurisdizione. Il comandante della Legione ha sottolineato l'importanza del servizio reso alla collettività, che si traduce non solo in un impegno costante per garantire la sicurezza dei cittadini, ma anche in una missione di protezione e supporto che non si ferma mai, nemmeno durante le festività.

La visita del generale Cantoni si inserisce in un contesto di vicinanza e supporto verso tutti i carabinieri, a testimonianza della dedizione delle istituzioni verso chi, giorno dopo giorno, lavora instancabilmente per il benessere della comunità. Questo incontro non è solo un momento di auguri, ma anche un’importante occasione per ribadire l’impegno e la determinazione del corpo dei carabinieri nella sua missione quotidiana, soprattutto in un periodo in cui la sicurezza e la coesione sociale si rivelano fondamentali per affrontare le sfide del presente e del futuro.

In un periodo di festività che celebra i valori della famiglia e della comunità, il generale Cantoni ha voluto, dunque, mettere in evidenza l’importanza del servizio, del sacrificio e dell'umanità che contraddistinguono il lavoro quotidiano di tutti i carabinieri, invitando ciascuno a rinnovare il proprio impegno con rinnovata energia, anche nel rispetto del proprio benessere personale e familiare.