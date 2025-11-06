CARABINIERI: nuovi comandanti alle stazioni di Ischia di Castro e Faleria. Si sono infatti insediati i marescialli Diego Rocchi e Armando D’Angelo, neo comandanti delle stazioni Carabinieri di Ischia di Castro e Faleria. Originario del viterbese, 40 anni, Rocchi proviene dalla stazione di Montalto di Castro. Arruolatosi nel 2004 quale volontario nell’Esercito, nel 2010 ha vinto il concorso come Carabiniere e, poi, i concorsi interni per vice brigadiere e maresciallo, prestando ininterrottamente servizio nell’organizzazione territoriale dell’Arma.

Destinato dapprima in Lombardia e Piemonte, presso le stazioni di Turate, Lesa, Castelletto Sopra Ticino e Borgo Ticino in provincia di Novara, è stato trasferito successivamente in provincia di Viterbo, ove tra il 2019 e il 2025 è stato effettivo alle stazioni di Valentano e Montalto di Castro, fino ad assumere l’incarico di comandante della stazione di Ischia di Castro. D’Angelo, 24enne, è originario della provincia di Foggia. Terminato il corso triennale allievi marescialli con il conseguimento, tra l’altro, della laurea in Scienze giuridiche della sicurezza presso l’Università degli Studi di Firenze, è stato impiegato tra 2024 e il 2025 a Roma presso il Nucleo Operativo del comando Carabinieri Piazza Venezia, per poi essere trasferito, nello scorso mese di ottobre, quale comandante della Stazione di Faleria, con competenza anche sul comune di Calcata. Per entrambi si apre una nuova e importante esperienza professionale, che li vedrà direttamente impegnati a operare sul territorio per la sicurezza delle comunità di riferimento.

