LADISPOLI – Cambio di testimone ufficiale nella caserma dei carabinieri di via dei Narcisi. A prendere il posto di Umberto Polizzi (andato in pensione) è Gianluca Alisi, ex comandante della stazione di Santa Marinella. Il luogotenente 51enne è stato impegnato per 6 anni anche nel Nucleo Radiomobile di Civitavecchia e per 20 anni in Sardegna. Ha alle spalle oltre 15 anni in Comando di reparti tra Stazioni e Radiomobile e ora ha già iniziato ad operare nella città ladispolana. E proprio in questi i giorni i militari di Ladispoli si sono resi protagonisti di un blitz antidroga arrestando due pusher: un 40enne italiano e una donna bulgara di 57 anni. I carabinieri, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia, hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva una dose di cocaina a un giovane del posto. La pattuglia è intervenuta immediatamente e da lì è stata estesa la perquisizione a domicilio in via del Sasso. Sono stati rinvenuti quasi 200 grammi di cocaina, 23 grammi di hashish ma anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle sostanze proibite e tre proiettili calibro 9, elementi che hanno restituito un quadro inequivocabile di un’attività di spaccio ben strutturata sull’intero comprensorio. Gli investigatori hanno fermato un’altra donna e scovato ulteriori 4 chili e mezzo di marijuana e 2 grammi di cocaina, custoditi all’interno di un borsone sportivo, e altri 4 chili di hashish accuratamente occultati in un fosso di terreno adiacente all’abitazione. Un blitz particolarmente apprezzato pure dal ministro all’Interno, Matteo Piantedosi, che sui social ha rivendicato il lavoro svolto dai carabinieri di Ladispoli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA