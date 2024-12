Ha minacciato di togliersi la vita con una bottiglia di vetro rotta ma è stato salvato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri che hanno evitato la tragedia a Caprarola.

Ad entrare in azione i miliari dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Ronciglione dopo che, giunta una segnalazione al 112, si sono portati nell’abitazione del un cittadino marocchino 46enne. L’uomo, con intenti suicidi e in stato di alterazione psicofisica, si è presentato ai carabinieri armato di una bottiglia di vetro rotta. I militari, grazie alla loro prontezza e facendo utilizzo dello spray al peperoncino, sono riusciti a portare la calma e bloccare l’uomo.

I sanitari del 118 sono stati allertati e sono intervenuti rapidamente riuscendo a sedare l’uomo e trasportarlo d’urgenza presso l’ospedale Belcolle di Viterbo per le cure necessarie.

Ancora una volta il lavoro di squadra tra le forze dell’ordine e i servizi sanitari ha dato i suoi frutti.