CAPODIMONTE conquista la scena internazionale grazie alla sua presenza sulla prestigiosa rivista “Urban Promo 2025” e alla menzione speciale durante la Biennale dell’Architettura, svoltasi a Pisa. Il riconoscimento è arrivato grazie al Professore Maurizio Errigo, docente di Architettura presso la Facoltà di Architettura de “La Sapienza” di Roma, che ha citato Capodimonte come esempio virtuoso di città attenta al paesaggio, all’inclusione e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

Durante la Biennale, Capodimonte è stata menzionata accanto a grandi capitali europee come Barcellona e Parigi, per le sue qualità architettoniche e per la sua sensibilità verso le persone con disabilità. Un esempio concreto di questa attenzione è rappresentato dai pannelli informativi installati lungo le rive del Lago di Bolsena, dotati di testi in braille che consentono anche ai non vedenti di accedere alle informazioni storiche, naturalistiche e culturali del territorio. I pannelli non solo raccontano la storia e le tradizioni del luogo, ma forniscono anche indicazioni sulle buone pratiche di balneazione e sicurezza, a tutela dell’ambiente e dei cittadini.

Questo importante riconoscimento dimostra come Capodimonte continui a distinguersi per la sua visione inclusiva, il rispetto per la natura e l’attenzione alla diversità, affermandosi come modello di equilibrio tra bellezza, sostenibilità e innovazione sociale.

