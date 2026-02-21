TARQUINIA è tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. A presentare il progetto, dal titolo “La cultura è volo”, è stata la delegazione comunale al Ministero della Cultura, illustrando le linee guida della candidatura.

Il dossier propone un modello di cultura diffusa che coinvolge 12 Comuni del Lazio, puntando a valorizzare l’eredità etrusca e a costruire una visione condivisa di sviluppo culturale. L’obiettivo è far dialogare il patrimonio storico con le esigenze del futuro, creando opportunità di crescita culturale e sociale per l’intero territorio.

La candidatura di Tarquinia si distingue per l’idea di un progetto integrato e partecipato, capace di unire tradizione e innovazione e di posizionare la città come polo culturale di riferimento a livello nazionale.

