TOLFA – I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti nel pomeriggio per un incendio in un capanno adibito a legnaia a Tolfa. Precisamente sulla strada provinciale 3A, direzione Bracciano. All'arrivo sul posto, gli uomini della Bonifazi hanno trovato il manufatto completamente avvolto dalle fiamme.

Subito cominciate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza che hanno portato a preservare le abitazioni limitrofe e al salvataggio degli animali nelle immediate vicinanze. Sul posto anche i Carabinieri e la Protezione civile di Allumiere e Tolfa. Non si sono registrati feriti.

