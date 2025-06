Una donna è rimasta ferita gravemente per una caduta da cavallo. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi in un maneggio di Canino. Una sessantenne, originaria di Roma ma residente a Capodimonte, ha perso l'equilibrio mentre era in sella al cavallo, per causa che non sono ancora note ed è caduta. Soccorsa dai sanitari del 118, le sue condizioni sono apparse subito gravi. Per questo è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato la sessantenne in ospedale. Non si conosce al momento il suo stato di salute.