Minimarket chiuso e automobilisti sanzionati perché ubriachi al volante. Sono il risultato dei controlli straordinari del territorio disposti dal Comando compagnia carabinieri di Tuscania che hanno impegnato i militari delle Stazioni di Canino, Montalto di Castro e del Nucleo operativo e radiomobile di Tuscania.

In particolare i carabinieri della Stazione di Canino e del Nucleo operativo e radiomobile di Tuscania, coadiuvati dal Nas di Viterbo, hanno denunciato un 31enne bengalese, titolare di un minimarket, per avere impiegato personale addetto alla vendita privo di formazione certificata in materia di igiene e sicurezza alimentare, nonché per la mancanza dei requisiti generali in materia di igiene. L'attività è stata sospesa e sono state elevate sanzioni amministrative pari a 4mila euro.

Nel complesso sono stati controllati 74 veicoli e 90 persone e denunciato a piede libero un 31enne di origine bengalese e sanzionato per ubriachezza molesta e diverse infrazioni al codice della strada.