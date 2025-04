CIVITAVECCHIA – Un inquietante episodio scuote la tranquillità di via della Madonnella e via Fattori, due strade periferiche della città da tempo al centro delle polemiche per degrado e abbandono.

Nei giorni scorsi, ben quattro cani sono stati avvelenati.

Due di loro purtroppo non ce l’hanno fatta, uno si è miracolosamente salvato, mentre un altro è ancora in condizioni gravissime, tra la vita e la morte.

Si tratta di gesti inqualificabili, che hanno scosso profondamente la comunità locale. I residenti, indignati e preoccupati, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e presentato denunce, nella speranza che si faccia chiarezza su quanto accaduto e si riesca a risalire ai responsabili di questi atti crudeli.

Oltre alla questione legata al benessere degli animali, l’episodio ha riacceso la polemica su una situazione più ampia: quella del totale abbandono in cui versa l’area. Le due vie, denunciano i cittadini, versano in condizioni critiche.

L’asfalto è dissestato, i marciapiedi impraticabili, e l’illuminazione pubblica è praticamente assente, rendendo la zona pericolosa soprattutto nelle ore serali.

«La situazione è insostenibile – racconta una residente –. Da anni chiediamo maggiore attenzione, ma nessuno ci ascolta. Ora, dopo questo episodio terribile, abbiamo davvero paura anche a portare fuori i nostri animali».

La richiesta alla pubblica amministrazione è chiara: intervenire con urgenza, non solo per individuare i colpevoli di questi avvelenamenti, ma anche per riqualificare un’area che da troppo tempo è lasciata a sé stessa.

I cittadini, uniti nella protesta, promettono di non abbassare la voce finché non arriveranno risposte concrete.