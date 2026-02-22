CERVETERI – Paura in via Pirgy dove un cane sciolto ha cercato di assalire un cucciolo e la sua padrona. La storia si ripete a pochi giorni di distanza dal dramma di viale Mediterraneo, a Ladispoli. In questo caso sfortunatamente un rottweiler aveva azzannato e ucciso un piccolo meticcio. Stavolta l’epilogo è stato diverso, ma la proprietaria dell’amico a quattro zampe mette in guardia i cittadini raccontando la sua disavventura sui social. «Quel cane – testimonia la signora –, un boxer bianco e marrone sciolto, è venuto subito verso il mio che ho preso immediatamente in braccio e messo sopra a una siepe per proteggerlo, mentre l’altro continuava a saltare e ad abbaiare addosso a me per raggiungerlo fino a che non è andato via». I casi continuano ad aumentare e i residenti chiedono più controlli da parte delle autorità competenti per una situazione che evidentemente sta sfuggendo un po’ di mano.

