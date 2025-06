TARQUINIA - Volo sportivo a San Giorgio. Il presidente dell'Università Agraria Alberto Riglietti e gli assessori Claudia Rossi e Alessandro Sacripanti nei giorni scorsi hanno fatto visita al campo di volo di Tarquinia, a San Giorgio, per salutare il presidente Massimiliano Coppola e i soci presenti.

«Un incontro importante che ha sottolineato la collaborazione che gli enti svolgono sia in ambito sociale sia per la tutela ambientale e antincendio», ha spiegato il presidente Riglietti che, nel ringraziare l'associazione per il grande lavoro svolto al campo dove sono presenti ultraleggeri e velivoli, ha annunciato che «in futuro si potranno realizzare delle iniziative didattiche con le scuole con la collaborazione dell'Università Agraria».

Nell'intervento dell'assessore Alessandro Sacripanti, il ringraziamento ai soci del Volo sportivi «che ogni anno collaborano attivamente alla campagna antincendio per la tutela del patrimonio boschivo del territorio». L'assessora Claudia Rossi ha poi introdotto i radioamatori dell'Uri, Unione radioamatori italiani, con il presidente Roberto Pompameo e il socio Umberto Secchi che erano sul posto con altri operatori, con uno stand dedicato per le comunicazioni radio. La giornata si è conclusa con le illustrazioni tecniche dei velivoli e dell'area.

