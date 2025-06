CERVETERI - Tutto pronto sulle spiagge di Campo di Mare per accogliere i bagnanti. Le torrette di salvataggio sono state posizionate. A presidiare il mare e l'arenile, durante questo fine settimana (e poi dal 26 giugno tutti i giorni fino alla fine dell'estate), ci saranno tre bagnini. «Una presenza la loro - ha detto il sindaco Elena Gubetti - che come amministrazione abbiamo fortemente voluto per garantire una maggiore sicurezza e assistenza ai bagnanti». Arrivano in spiaggia anche «le docce gratuite».

«Work in progress - ha proseguito il primo cittadino - anche per "Liberamente", la spiaggia comunale gratuita completamente attrezzata ad accogliere persone con disabilità fisiche e motorie».

©RIPRODUZIONE RISERVATA