TARQUINIA - Il 16 marzo rappresenterà una data chiave per il futuro del campeggio di Spinicci, a Riva dei Tarquini. In quella giornata, infatti, scadrà il bando pubblico promosso dall’Università Agraria di Tarquinia e saranno aperte le buste con le richieste di partecipazione, avviando concretamente il percorso di rilancio dell’area.

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta europea tramite la stazione appaltante pubblica di Città Metropolitana di Roma Capitale, dopo il completamento di tutte le certificazioni richieste in materia di trasparenza amministrativa. A esprimere soddisfazione è il presidente dell’Università Agraria di Tarquinia, Alberto Riglietti, che sottolinea come si sia atteso il completamento di tutti gli adempimenti normativi prima della pubblicazione ufficiale.

«Abbiamo voluto essere certi che il bando avesse tutte le dovute certificazioni sulle norme in materia di trasparenza pubblica – spiega Riglietti –. Ora attendiamo il 16 marzo, quando gli uffici preposti procederanno all’apertura delle buste».

Secondo il presidente, l’obiettivo è quello di restituire alla collettività un’area strategica per il litorale tarquiniese, con ricadute positive anche sul turismo, considerando il valore storico, culturale e archeologico del territorio.

Riglietti evidenzia inoltre il lavoro svolto all’interno dell’amministrazione dell’Università Agraria, ringraziando tecnici e responsabile unico del procedimento per il supporto fornito durante tutte le fasi preparatorie. Un percorso che, secondo quanto dichiarato, ha richiesto attenzione e coordinamento per arrivare alla pubblicazione del bando. Con la scadenza fissata al 16 marzo 2026, il campeggio di Spinicci entra ora nella fase decisiva: da quella data prenderà forma il futuro dell’area, con l’obiettivo di renderla nuovamente fruibile alla comunità locale e ai visitatori.