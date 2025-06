TOLFA - Tolfa celebra le sue eccellenze con la Sagra del Prosciutto, dei Prodotti Locali e dell’Artigianato della Catana. Due giorni di gusto, tradizione e cultura nel cuore della città slow. Il centro storico di Tolfa si è vestito a festa per accogliere una delle manifestazioni più attese del calendario cittadino: la Sagra del Prosciutto, dei Prodotti Locali e dell’Artigianato della Catana, un evento che, edizione dopo edizione, continua a crescere e a raccontare con orgoglio l’identità profonda del territorio. La sagra, promossa dal Comune di Tolfa e dalla Pro Loco, con la collaborazione di Tolfa Cittaslow, della Rete delle Città Etrusche e il sostegno della Regione Lazio e di ARSIAL L’apertura ufficiale della manifestazione è avvenuta ieri pomeriggio con l’inaugurazione degli stand gastronomici e artigianali lungo via Roma, trasformata per l’occasione in un vivace percorso del gusto e dei mestieri. Ad accompagnare i visitatori, un programma d’intrattenimento ricco e variegato: tra i momenti più applauditi lo spettacolo delle bolle di sapone dell’artista Ametè. Emozionante l’esibizione itinerante dei Poeti a braccio del Circolo Culturale Battilocchio. A scandire il ritmo della festa, le energiche note della Street Band "La Racchia". Tra gli appuntamenti più attesi della giornata inaugurale, lo show cooking a cura dello chef Antonio Morra, La sagra prosegue oggi con un programma all’insegna della scoperta, della convivialità e della valorizzazione culturale. La mattinata si aprirà con “Passi lenti nel borgo: la Rocca di Tolfa”, un’escursione storico-naturalistica promossa dalla Pro Loco in collaborazione con l’associazione La Casa nel Bosco ETS. I partecipanti saranno accolti presso la sede di via Roma con infusi e tisane preparati dalla dottoressa Antonella Manzoni e poi prenderanno parte a un suggestivo itinerario tra le vie del borgo e fino alla Rocca, guidati dal professor Gianmarco Canestrari, docente e segretario della Pro Loco. Alle 11 riapriranno gli stand per le degustazioni, con animazioni per bambini curate dall’associazione “La Filastrocca”. Il pomeriggio vedrà sfilare per le vie cittadine le bande musicali di Monterosi e quella di Tolfa. Lo chef Antonio Morra tornerà protagonista nel pomeriggio con un secondo show cooking, mentre in serata il gruppo musicale Garovanara Arff chiuderà la manifestazione. Cuore pulsante dell’intero evento è la grande esposizione di prodotti agroalimentari e artigianali distribuita tra piazza Vittorio Veneto e piazza Giacomo Matteotti. Gli stand in legno, curati nei dettagli, ospiteranno produttori, contadini, norcini, artigiani e associazioni locali. Tra le eccellenze in mostra: il celebre prosciutto tolfetano, l’acquacotta, i salumi tradizionali, il miele e il vino locale, autentiche espressioni della vocazione agricola e pastorale del territorio. Accanto all’enogastronomia, ampio spazio è riservato all’artigianato della Catana e a mostre fotografiche dedicate alla storia del borgo e alle sue trasformazioni. Nell’ambito del progetto “Borgo Experience”, promosso dalla Rete dei Commercianti, sarà inaugurata una nuova colonnina di ricarica gratuita per biciclette elettriche in Largo Donatori del Sangue, mentre sarà attivo il servizio di bike sharing gratuito – con bici da città e mountain bike – pensato per incentivare l’esplorazione dolce del territorio.

